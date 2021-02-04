Верховна Рада не дозволила надати повноцінні міністерські повноваження для в.о. міністрів

Правки дозволили б виконувачам обов'язків, зокрема і Вітренку, мати усі повноваження голів міністерств та перебувати у статусі в.о. довший термін.

Верховна Рада "провалила" ухвалення правок до ст. 91 закону "Про державну службу", які дозволили б виконувачам обов'язків міністрів мати усі повноваження голоів міністерств.

У парламенті не вистачило голосів за ухвалення правок. "За" проголосували тільки 100 нардепів з фракції СН, "Батьківщини", "Довіри", "За майбутнє" і декілька позафракційних.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонував дві правки, які дозволяли б в.о. міністрів перебувати у такому статусі без подання нової кандидатури міністра не 30 днів, а 90. Правки також наділяли виконувачів обов'язків повноцінними обов'язками міністрів, оскільки зараз вони мають тільки обмежені. Втім обидві пропозиції не знайшли достатньої підтримки залу.

"Треба підтримувати міністрів, яких президент вносить і пропонує", - зазначив під час представлення правок голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

У Раді набралося достатньо голосів за правку "Слуги народу" Вячеслава Рубльова, яка полягала у синхронізації положень норм забезпечення сталої роботи міністерства на період визначення кандидатури нового міністра.

"Правка не дозволить вносити ще один раз під час цієї ж сесії питання, яке розглядалося", - пояснив він правку.

Корнієнко зазначив, що "це не про закон, а про одну кандидатуру".

Нагадаємо, що у грудні та січні парламент двічі відмовляв у призначенні екстопчиновника "Нафтогазу" Юрія Вітренка міністром енергетики. Кабмін після першого проваленого голосування призначив його в.о. Згідно з законодавством, голова уряду після відхилення кандидатури парламентом має 30 днів, щоб подати нову. У цей час очолювати міністерство може виконувач обов'язків, але він не має права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств. Якщо нову кандидатуру Рада підтримає, то повноваження в.о. Закінчуються. Якщо ні - він може і далі бути в.о. з обмеженим функціоналом.

2 лютого з'явилася інформація, що через день в Офісі президента проводитимуть обговорення ймовірного третього висунунення Вітренка міністром. А уже 3 лютого співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради в третій раз.

Якщо Юрія Вітренка не вдасться призначити першим віцепрем'єр-міністром втретє, то йому може бути запропонована інша посада – члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію. За інформацією джерел LB.ua, такий варіант "В" обговорювався 3 лютого в Офісі Президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком.