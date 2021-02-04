Рада ухвалила за основу проєкт про відновлення конкурсів на державну службу

Конкурси не проводять із квітня, і за цей час поза конкурсною процедурою призначили більше 22 000 службовців.

Верховна Рада у першому читанні схвалила відновлення конкурсу на державну службу. Вони були скасовані на період карантину. За цей час понад 22 000 осіб були призначені без конкурсів. Це більше 10% від загального числа держслужбовців.

Законопроєкт пропонує за 4 місяці оголосити конкурси на посади категорії А, дев'яти місяців - Б та В, повідомив піл час представлення співголова фракції "Слуга народу", член комітету з питань держвлади Олександр Корнієнко.

Законопроєкт передбачає:

- відновлення конкурсної процедури на посади державної служби та оголошення конкурсів на посади, на які були проведені добори

- унеможливлення звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями;

- виключення необхідності повторного проходження державними службовцями, які виграють конкурс, спеціальної перевірки у разі їх подальшого призначення (без розриву діяльності) на цю саму або іншу посаду державної служби, а також на посаду в органах місцевого самоврядування.

У грудні 2020 парламент "провалив" голосування за інший законопроєкт, який відновлював конкурси на державну службу. У липні цей закон парламенту на доопрацювання повернув президент. Заборона проведення конкурсів була впроваджена з квітня.