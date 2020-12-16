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Депутати "провалили" повернення конкурсів на державну службу, скасованих через карантин

У липні цей закон парламенту на доопрацювання повернув президент. 

Депутати "провалили" повернення конкурсів на державну службу, скасованих через карантин
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада не набрала достатньої кількості голосів за доопрацьований закон "Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву", який у липні був ветований президентом.

Профільний комітет рекомендував ухвалити його в цілому з техніко-юридичними правками. Нардепи віддали тільки 224 голоси з 226 необхідних. Закон відхилено. 

Пропонований документ спрощував доступ до державної служби та мав поновити конкурси на державну службу, скасовані на час дії карантину.

"Відновити конкурси на категорію "А" у шестимісячний термін з дня набрання, на категорію "Б", "В" - протягом одного року", - повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він додав, що з моменту введення карантину на державну службу поза конкурсом призначили 15 000 держслужбовців.

Також новий закон мав скасувати статтю про так звані політичні звільнення, де можна було звільняти службовців без особливих мотивів. 

Корнієнко додав, що на певні посади державної служби конкурси могли б оголосити вже цього року. 

Нагадаємо, що в квітні Рада заборонила проводити конкурси на посади держслужби на час карантину. У липні президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради Закон "Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву" з власними пропозиціями.

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