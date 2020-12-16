НАБУ знову звинуватило Офіс генпрокурора в саботажі

"Слідство переконане, що зібрало достатньо доказів, аби довести, що народові України через формулу "Роттердам+" завдали багатомільярдної шкоди".

Детективи Національного антикорупційного бюро поінформували комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики про проблематику розслідування так званої "справи Роттердам+".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Слідство переконане, що зібрало достатньо доказів, аби довести, що народові України через формулу "Роттердам+" завдали багатомільярдної шкоди. І вже суд має зважити на всі обставини й ухвалити справедливе рішення. Очевидно, що належно представити обвинувачення у суді нинішній прокурор неспроможний, оскільки він, попри шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити справу, відтак - позбавив навіть шансу на перемогу у змагальному процесі, що стало б підґрунтям для подальшого відшкодування збитків завданих державі", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначили, що за таких обставин слідство наполягає на зміні прокурора, однак це рішення саботує Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила апеляційне провадження у справі "Роттердам+" у зв'язку з відмовою від скарги.

27 жовтня ВАКС скасував постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття провадження щодо справи "Роттердам +". Суддя зазначила, що задоволено скаргу АТ "Нікопольський завод феросплавів". 24 вересня ВАКС відмовився відновлювати справу.

Наприкінці серпня САП зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування справи "Роттердам+".

У березні 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Досудовим розслідуванням було встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який відбувся 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.