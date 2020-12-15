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Венедіктова взяла під контроль розслідування справи, в якій фігурує ФФУ

Генпрокурорка заявила, що свого часус справа була гучною, але "застигла як холодець".

Венедіктова взяла під контроль розслідування справи, в якій фігурує ФФУ
Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова увійшла в групу прокурорів у справі про можливі зловживання представників законодавчої та виконавчої влади разом з посадовими особами Федерації футболу України.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Наступне кримінальне провадження, в якому я хочу розібратись і взяти під контроль хід слідчих дій - справа про можливі злочини представників законодавчої та виконавчої влади разом із службовими особами Федерації футболу України. В свій час справа була дуже гучною, супроводжувалась журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець", - написала Венедіктова.

Вона повідомила, що провела спільну нарадуз детективами Національного антикорупційного бюро та прокурорами САП, щоб визначити перспективи у цій справі.

"Скажу відверто, в мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тож, від сьогоднішнього дня я в групі прокурорів. Як тільки отримаю матеріали справи, визначу конкретний план слідчих дій, спрямований на досягнення результату. Вірю, що спільними зусиллями відкриємо рахунок", - додала генпрокурор.

Раніше Венедіктова також увійшла до складу груп прокурорів у основних справах по Приватбанку.

Нагадаємо, влітку 2018 року НАБУ відкрило справу проти ФФУ щодо закупівель штучної трави. У листопаді ЗМІ також оприлюднили результати розслідування, згідно з яким голова ФФУ Андрій Павелко має незадеклароване житло й автомобіль Bentley, а також здійснив інші витрати на 20 млн гривень, проте не вказав їх у декларації.

Окрім того, Нацагентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення Павелка на 27,3 млн гривень. У січні 2019 року НАБУ відкрило справу щодо Павелка за фактом можливого незаконного збагачення і декларування недостовірної інформації. У березні провадження закрили.

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