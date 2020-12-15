Уроки непідкупності: як виховати нульову толерантність до корупції

Корупція - складна соціально-економічна проблема, яку неможливо викорінити лише зміною законодавства, створенням антикорупційної інфраструктури чи поліпшенням процедур правозастосування. Більшість людей змалечку потрапляють в культурну пастку корупції, вважаючи її звичайним явищем та своєрідним суспільним принципом. Таке явище притаманне не лише українському суспільству, тому методи викорінення корупційного гену стали основою для різноманітних шкільних та вузівських освітніх програм. Як працює системне антикорупційне навчання в середній та вищій освіті досліджували з Інформаційно-дослідницьким центром Верховної Ради України.

Фото: politeka.net

Навесні 2020 року вперше відкрила свої двері Азійсько-Тихоокеанська школа доброчесності, створена у партнерстві Transparency International Australia та австралійського університету Гріффіта.

Тижневий інтенсивний курс навчання у цій школі за програмою протидії корупції має озброїти студентів передовими політичними та аналітичними навичками для ефективної антикорупційної діяльності у майбутньому. Серед основних питань:

проблеми, пов'язані з корупцією, і тиск на доброчесність у сучасному суспільстві;

доброчесність, етика, дотримання вимог корпоративного управління і менеджменту в державних чи приватних організаціях;

глобальні та регіональні тенденції щодо корупції та методи протидії цьому явищу, тощо.

Проведені раніше у Азійсько-Тихоокеанському регіоні дослідження показали, що понад 80% молоді цього регіону вважає протидію корупції важливою. Тож організатори школи сподіваються, що тижневий інтенсив допоможе майбутнім студентам розібратися у причинах тиску на доброчесність та озброїть їх навичками протидії корупції. Загалом в світі немає єдиної освітньої програми протидії корупції. Кожна країна вибудовує власну освітню стратегію.

Зокрема, в Молдові для студентів проводять тематичні «антикорупційні» уроки, куди запрошують популярних артистів. Медіа розповідали про один такий захід — «Урок непідкупності від Kapushon`a» — який відвідали студенти Бєльського державного університету ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова). На ньому молдавський репер Kapushon (Марін Крецу) читав реп і презентував відеокліп «Dacă ai dat, dacă ai luat» («Якщо дав, якщо взяв»), знятий за участю волонтерів і Національного антикорупційного центру (НАЦ). У кліпі розповідається про водія, який дав хабар поліцейському, і про студента, який заплатив викладачеві за складання іспиту. Наслідки дії всіх сторін цієї історій серйозні: важка аварія, суди, заплямована репутація….

Ще одна сусідня держава, яка досягла певного успіху в антикорупційній освіті — Польща. Центр розвитку освіти (підрозділ Міністерства народної освіти) у співпраці з Центральним антикорупційним бюро Польщі в межах Державної антикорупційної програми на 2014-2019 роки запустили шкільний проєкт «Етика не лише для дітей». Його мета:

підтримка вчителів шкільної освіти в реалізації етичних та антикорупційних питань в межах основної навчальної програми для першого етапу освіти,

підвищення ролі освітнього середовища у формуванні етичних і моральних установок учнів,

підготовка учнів до роботи з побудови демократичного суспільства.

Для реалізації проєкту було створено команду регіональних координаторів, які розробили методичні матеріали «Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej» («Етика не лише для дітей. Керівництво для вчителів дошкільної освіти»). Посібник містить теоретичні основи та сценарії занять і вправ в галузі етичних й антикорупційних питань у дошкільній освіті, а також методичні рекомендації. Є розподіли для навчальних класів: 3 клас початкової школи — предмети «соціальне виховання» та «етика»; 4-8 класи початкової школи — предмети «громадськість», «етика»; професійно-промислове училище першого рівня — предмети «громадськість», «етика», «основи підприємництва». Центр розвитку освіти має намір забезпечити посібником усі регіональні центри підвищення кваліфікації вчителів, школи та бібліотеки. Також розробляється навчальна програма для середніх шкіл, яка буде містити положення про корупцію та протидію хабарництву.

Протидія корупції, як академічна дисципліна, — явище нове в Литовській Республіці. Однак в деяких університетах та інститутах Литви вже існують освітні програми, до яких включено викладання антикорупційних навичок і методик. Найчастіше такі програми є складовою дисципліни з професійної етики. Як правило, навчання складається з теоретичного курсу, аналізу етичного кодексу держслужбовців та інших суміжних факторів. Викладання зазвичай розраховане на один семестр і містить від 40 до 160 академічних годин. Такі академічні дисципліни є в програмах бакалаврату та магістратури з державного управління на юридичному факультеті Вільнюського університету, в Каунаському технологічному університеті, в Литовській військовій академії.

Міністерством освіти і науки Литовської Республіки спільно з антикорупційними органами реалізовується низка антикорупційних проєктів: «Освіта проти корупції», «Попередження корупції за допомогою освіти, інформації і розвитку самосвідомості», «Розвиток підвищення кваліфікації в області програм антикорупційної освіти». На їх базі було розроблено програму додаткової освіти для середніх шкіл, програми і курси антикорупційної освіти в університетах, програма підвищення кваліфікації для вчителів, а також організована команда тренерів, відповідальних за поширення ідей проєкту.

Ще один приклад — Мальта. Мальтійська торгова, підприємницька і промислова палата спільно з Американським інститутом протидії корупції (AACI) також перейнялися антикорупційною освітою мальтійської молоді і реалізовує на Мальті антикорупційні програми навчання та надає консультаційні послуги щодо протидії корупції та відмивання брудних коштів.

У 2013 році наказом Міністра освіти і науки Республіки Казахстан було затверджено Положення про включення до навчальних програм з предмету «Людина. Суспільство. Право» для 9-11 класів початкової та середньої освіти тем: «антикорупційна стратегія держави», «специфіка та види антикорупційних правопорушень», «адміністративна та кримінальна відповідальність за корупцію».

Через рік фондом «Транспаренсі Казахстан» та Офісом програм ОБСЄ в Астані підготовлено навчально-методичний посібник «Антикорупційна освіта для школярів», а також методичні рекомендації вчителям для викладання тем, пов'язаних з протидією корупції у загальноосвітніх навчальних закладах.

З 2003 року Фонд регіональних соціальних програм «Наше майбутнє» реалізує у Вірменії проєкти в таких сферах, як освіта, культура, соціальна сфера, громадянське суспільство, права людини, навколишнє середовище та інші за підтримки Міністерства освіти і науки та Національного інституту освіти цієї країни. Вони впроваджують широкий спектр освітніх, інформаційних та культурних проєктів в Єревані та інших регіонах Вірменії, що стосуються розвитку правової обізнаності молоді, зміцненню демократичних принципів, захисту прав людини, розвитку антикорупційної освіти тощо.

У початкових та середніх школах США проводяться заняття з суспільної етики, в які за рішенням керівництва школи можна включити антикорупційну освіту. Для додаткового антикорупційного та етичного позакласного навчання були розроблені матеріали від двох організацій: Transparency International та Integrity Action. Ці ресурси універсальні, викладачі можуть використовувати їх, щоб надихнути учнів на власні плани уроків з питань доброчесності. Навчальні курси з корупції, які пропонуються вищими навчальними закладами США, інтегровані в академічні програми з політології, державного управління, кримінального правосуддя або ж міжнародного права.

В Україні за сприяння міжнародних організацій реалізуються окремі освітні проєкти, програми та курси. Проте загальноосвітніх програм для шкіл та вишів немає. Один з головних аргументів противників академічної антикорупційної освіти у школах полягає у якості української шкільної освіти. Експерти стверджують, що виховати антикорупційну свідомість у школі, яка корумпована, неможливо. З іншого боку, без маленьких антикорупційних кроків подолати велику корупцію буде складно. І навчати жити без хабарів необхідно з раннього віку, виховати нульову толерантність до корупції та підтримувати таке ставлення протягом життя необхідно постійно.