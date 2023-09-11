Ефект прозорості: Чи зміг ФДМУ за рік викорінити корупцію?

Рік нового керівництва, нової структури та нових рекордів. Фонд державного майна України, як розпорядник найбільшої кількості держпідприємств, нарешті стає ефективним управлінцем.

Фото: Фонд державного майна України

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, що прирівняє корупцію до держзради на період воєнного стану. Колись таку ініціативу імплементував Ізраїль. «Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів – до зрадників, аж до сьомого коліна», — відома фраза премʼєр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр.

Фонд державного майна України раніше традиційно вважався осередком масштабування корупції, розсадником схем та розкрадання майна. Виключення у вигляді вдалого продажу Криворіжсталі (після реприватизації) лише підтверджували ці твердження. Але сьогодні ФДМУ декларує, що розробив власні інструменти боротьби з корупцією за різними напрямками. Чи справді це покращить ситуацію і змінить репутацію?

Раніше утримання ФДМУ і його регіональних відділень коштувало державному бюджету щорічно близько 500 млн грн, чи приблизно 25% коштів, залучених від приватизації за той самий період. У травні цього року законом було оптимізовано структуру ФДМУ: 12 осередків стали єдиною юридичною особою. За рік ФДМУ провів близько 30 внутрішніх аудитів: збитків виявлено на 2,3 млрд грн та упереджено — на майже 800 млн грн.

Цьогоріч запрацював Офіс цифрової трансформації задля зниження бюрократії та підвищення ефективності, посилення взаємодії з бізнесом та громадськістю. Однак ключова мета роботи Офісу — максимальна автоматизація процесу управління державною власністю. Очікуємо на впровадження таких аналітичних інструментів, як Система для раннього виявлення ризиків, Система обробки даних та Система кадрового резерву для прозорого відбору керівників держпідприємств.

Почав функціонувати інформативний та сучасний портал ФДМУ, що дозволяє громадськості та потенційним інвесторам отримувати актуальну інформацію про стан державних активів, їх приватизацію та оренду. Держпідприємства в управлінні Фонду проходять аналіз, що визначає їхню майбутню долю: ліквідацію як збиткового об'єкта (таких понад 80%), приватизацію як перспективного (18%) чи розвиток та державні інвестиції як стратегічного (близько 1%).

Важлива також підзвітність суспільству: ФДМУ створює разом із Міністерством цифрової трансформації України Єдиний реєстр державної власності. Це будуть відкриті дані, доступні кожному українцю. Реєстр включать до екосистеми управління відбудовою Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM).

З вересня минулого року до сьогодні економічний ефект від приватизації склав 5,2 млрд грн, зокрема 3,8 млрд грн надійшло до держбюджету від продажу об’єктів, що є рекордом за останнє десятиріччя. Майже 400 підприємців придбали занедбані об’єкти у держави протягом останнього року. 73% з них коштують до 1 млн грн. Малий бізнес отримує виробничі майданчики та об’єкти для релокації.

Сьогодні середня кількість учасників в аукціонах, що змагаються за об’єкт, — п'ять, вдвічі зросла конкуренція.

Зростає щомісячний дохід від оренди державних об’єктів: станом на липень 2023 він становив 70 млн грн, ще рік тому — 21 млн грн.

Відстежити транспарентні аукціони, поточні доходи від них, проаналізувати окремі торги щодо правильності проведення можна через дашборди оренди держмайна та малої приватизації від ФДМУ.

Невдовзі запрацює ще один напрямок діяльності Фонду — продаж конфіскованих активів, що належали підсанкційним особам. Наразі Фонд отримав понад 100 об'єктів, проводить їхню оцінку та готує організацію аукціонів через Прозорро.Продажі.

Щоб зробити ринок землі прозорішим, потрібний Земельний банк, що дасть можливість інвестувати в оренду економічно вигідних земель та ефективніше користуватися ними.

Таких земель наразі сумарно понад 700 тис. га. Доходи від їхнього ефективного використання можуть перевищити щорічно 7 млрд грн. За новим підходом стартова ціна оренди ділянок через Земельний банк не може бути меншою ніж 12% від нормативної оцінки. Це буде орієнтовно 3-4 тис. грн на рік за гектар.

Ефективний процес приватизації дозволяє ФДМУ сьогодні залучити найбільш компетентних інвесторів до управління тими активами, що раніше були збитковими через корупційні схеми. Вперше в історії країни Фонд став реальним управителем державної власності: протидіє корупції, створює нові продукти та презентує інвестиційну Україну на міжнародній арені.