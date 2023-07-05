У першому півріччі ФДМУ продав 210 об’єктів і залучив до держбюджету понад 1,8 млрд гривень

Всі кошти, отримані від приватизації, йдуть на підтримку Сил Оборони.

З 1 січня по 30 червня 2023 року сума надходжень до держбюджету від приватизаційних аукціонів, проведених Фондом державного майна України, склала 1,82 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь 1 012 учасників. Сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 рази перевищила стартову.

Найбільш успішні аукціони першого півріччя - будівлі готелю Ермітаж (311 млн грн), “Укроборонресурси” (210 млн грн), порт Усть-Дунайськ (201 млн грн), Старонибабський спиртзавод (142 млн грн) та “Електронмаш” (120,8 млн грн).

Найпопулярнішими аукціонами за кількістю учасників виявилися торги з продажу Ужгородського “Укрдіпросаду” (47 учасників), готелю Ермітаж в Києві (39 учасників) та теплиць у Львівській області (32 учасники).

Серед найактивніших регіонів: Регіональне відділення по Львівській, Волинській та Закарпатській областях — 49 аукціонів, РВ по Рівненській та Житомирській областях — 33 аукціони, РВ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях - 26 аукціонів.

Всі кошти отримані ФДМУ від приватизації йдуть на підтримку Сил Оборони.

Нагадаємо, в квітні голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що з початку року Державний бюджет отримав 1 027 000 000 гривень від приватизації державного майна.

За січень і 14 днів лютого 2023 року до держбюджету надійшло 645 млн грн від приватизації.

13 березня ФДМ із другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт. Переможець аукціону запропонував 220 млн гривень. Під час аукціону вартість порту зросла у 2,3 рази (з 93,8 млн грн стартової ціни). За право приватизації змагалися троє учасників.

25 березня разом із Міністерством економіки та ФДМ очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо реформи управління державними підприємствами. Тоді він оприлюднив плани Кабміну щодо приватизації.