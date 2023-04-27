До держбюджету надійшов перший у цьому році 1 млрд гривень від приватизації, – комітет Ради

Кошти від приватизації покривають дефіцит бюджету і спрямовуються переважно на потреби оборони.

З початку року Державний бюджет отримав 1 027 000 000 гривень від приватизації державного майна.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, зазначивши, що це – рекордний показник за визначений період.

"Навіть попри активні бойові дії приватизація працює та приносить прибутки. За неповні 4 місяці 2023 – це понад 1 млрд грн. Також вона дає додатковий імпульс для економіки в цілому. Продані об’єкти стають майданчиками для нового бізнесу, який створює робочі місця та платить податки", – зазначила Підласа.

За її словами, в І кварталі 2023 року надходження від приватизації склали понад 902 млн грн. Це майже в 2 рази більше, ніж у І кварталі 2021 року.

Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали єдиний майновий комплекс ДП “Укроборонресурси” – 210 млн грн, Усть-Дунайський порт – 201 млн грн, окреме майно Сторонибабського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт",– 142 млн грн, готель "Власта" – 115 млн грн.

Підласа також запевнила, що гроші від приватизації покривають дефіцит державного бюджету і спрямовуються переважно на потреби оборони.

Нагадаємо, за січень і 14 днів лютого 2023 року до держбюджету надійшло 645 млн грн від приватизації.

13 березня ФДМ із другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт. Переможець аукціону запропонував 220 млн гривень. Під час аукціону вартість порту зросла у 2,3 рази (з 93,8 млн грн стартової ціни). За право приватизації змагалися троє учасників.

25 березня разом із Міністерством економіки та Фондом держмайна очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо реформи управління державними підприємствами. Тоді він оприлюднив плани Кабміну щодо приватизації.