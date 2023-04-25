До "Армії відновлення" залучили понад 15 тис. безробітних

До "Армії відновлення", яка займається суспільно важливими роботами, вже долучилися понад 15 тисяч безробітних українців в 17 регіонах.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресцентр відомства.

"До проекту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тисяч безробітних в 17 регіонах, нещодавно до нього долучилась Одеська область. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 3 600 безробітних. Загалом безробітні, що здійснюють відновлювальні роботи, заробили вже 100 млн грн. Важливо, що оплата за їх роботу складає щонайменше 6700 грн, що є вищою ніж середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку", - зазначила вона.

Серед найбільш активних учасників проекту:

Полтавська область - залучено 3 623 осіб;

Харківська область - 1955 осіб;

Київська область - 1 945 осіб;

Донецька область - 1 928 осіб;

Чернігівська область - 1 719 осіб.

Типи суспільних робіт, до яких залучається "армія", залежать від потреб регіону. Це зокрема:

розбор завалів, відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій;

будівництво захисних споруд, укріплення дамб;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

заготівля дров для військових та населення;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги, робота в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що у лютому Мінекономіки повідомило, що до “Армії відновлення” залучено майже 6,5 тисяч безробітних.