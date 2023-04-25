До "Армії відновлення" залучили понад 15 тис. безробітних

До "Армії відновлення", яка займається суспільно важливими роботами, вже долучилися понад 15 тисяч безробітних українців в 17 регіонах.
Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресцентр відомства.
"До проекту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тисяч безробітних в 17 регіонах, нещодавно до нього долучилась Одеська область. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 3 600 безробітних. Загалом безробітні, що здійснюють відновлювальні роботи, заробили вже 100 млн грн. Важливо, що оплата за їх роботу складає щонайменше 6700 грн, що є вищою ніж середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку", - зазначила вона.
Серед найбільш активних учасників проекту:
- Полтавська область - залучено 3 623 осіб;
- Харківська область - 1955 осіб;
- Київська область - 1 945 осіб;
- Донецька область - 1 928 осіб;
- Чернігівська область - 1 719 осіб.
Типи суспільних робіт, до яких залучається "армія", залежать від потреб регіону. Це зокрема:
- розбор завалів, відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій;
- будівництво захисних споруд, укріплення дамб;
- надання соціальних послуг в Пунктах незламності;
- облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
- заготівля дров для військових та населення;
- розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги, робота в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, що у лютому Мінекономіки повідомило, що до “Армії відновлення” залучено майже 6,5 тисяч безробітних.