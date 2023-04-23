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Румунія пломбуватиме транспорт з аграрною продукцією з України

Встановлювати пломби будуть митні органи Румунії.

Румунія пломбуватиме транспорт з аграрною продукцією з України
Фото: Укртрансбезпека

Від 24 квітня Румунія розпочне пломбувати транспорт, що перевозить аграрну продукцію з України транзитом.

Про це повідомили в «Укртрансбезпеці».

Встановлювати пломби на вантажні автівки з українським аграрним товаром будуть митні органи Румунії. В «Укртрансбезпеці» закликали перевізників, які прямують через Румунію транзитом, підготувати вантажівку до пломбування й тільки потім прибувати до кордону.

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Нагадаємо, що міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати.

Із 19 квітня Румунія встановила контроль на митниці для всіх сільгосптоварів, які надходять з України. 

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