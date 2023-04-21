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Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи

Одна з причин - НКРЕКП не затвердила порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи
Фото: Макс Требухов

НЕК "Укренерго" пояснила, що заважає безперебійному експорту української електроенергії до країн Європи.

Як ідеться в повідомленні пресслужби компанії, НКРЕКП не розробила порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

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"НЕК “Укренерго” протягом кількох років неодноразово зверталася до Регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами. Фахівці “Укренерго” надавали для цього всі необхідні дані та документи. Ми також неодноразово інформували Регулятора та Міненерго, що затвердження Порядку спільних аукціонів - це перший необхідний крок, але не вичерпний. Необхідно також ухвалити зміни до Закону "Про ринок електричної енергії", Податкового Кодексу", - пояснили в Укренерго.

Компанія зазначила, що протягом останніх місяців тричі зверталася до НКРЕКП з проханням затвердити порядок проведення спільних аукціонів листами - торік у вересні та листопаді, а також цьогоріч у березні.

"Було проведено низку робочих зустрічей з Регулятором, на яких з боку "Укренерго" надавалася вся необхідна для прийняття рішення інформація. "Укренерго" також регулярно інформувало Міненерго, що питання спільних аукціонів залишається невирішеним, численними офіційними зверненнями, починаючи з травня 2022-го року", - додали в компанії.

Однак регулятор досі не ухвалив відповідного до європейських правил Порядку проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину. Попри це "Укренерго" заявило, що продовжує працювати з партнерами і "робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках того регуляторного поля, яке наразі встановлене НКРЕКП".

Наразі експорт електроенергії триває в Польщу і Молдову.

Нагадаємо, нещодавно Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. А днями НЕК та європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

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