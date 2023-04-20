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Шмигаль зустрівся з очільницею Європейського банку реконструкції та розвитку

Оділь Рено-Бассо зазначила, що ЄБРР планує цьогоріч сфокусуватися на підтримці енергетичного сектору, фінансуванні проєктів з будівництва доріг і співпраці з містами та громадами.

Шмигаль зустрівся з очільницею Європейського банку реконструкції та розвитку
Президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Сторони обговорили продовження співпраці між Україною та ЄБРР та реалізацію спільних проєктів відновлення та розвитку нашої держави.

Шмигаль відзначив підписання угоди між ЄБРР та НЕК «Укренерго» про надання 300 млн євро на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії. Також глава уряду подякував партнерам за допомогу у фінансуванні транспортної інфраструктури. Шмигаль висловив сподівання, що ЄБРР підтримає рішення щодо додаткового фінансування для Укрзалізниці, а також продовжить співпрацю з Укравтодором.

"Сподіваємось на активне долучення ЄБРР до реалізації пріоритетного відновлення в межах попередньо запланованого на 2023 рік портфелю підтримки ЄБРР в розмірі до 1,5 млрд євро", — сказав прем'єр.

За словами Оділь Рено-Баcсо, ЄБРР планує цьогоріч сфокусуватися на таких напрямках роботи в Україні, як підтримка державного та приватного секторів (зокрема малого та середнього бізнесу), фінансування проєктів із будівництва доріг, співпраці з містами та громадами, а також підтримці енергетичного сектору.

Нагадаємо, нещодавно ЄБРР надав Україні 25 млн євро на підтримку аграрного бізнесу.

У січні Європейський банк реконструкції та розвитку запропонував українському бізнесу компенсацію до 30 000 євро на релокацію підприємств із небезпечних регіонів.

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