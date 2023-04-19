У Босфорі відновили інспекцію суден "зернової ініціативи", попри спроби Росії зірвати угоду

У Босфорі відновилася інспекція суден у межах “зернової ініціативи”.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Чорноморська зернова ініціатива: перевірки суден відновлюються, незважаючи на спроби РФ зірвати угоду”, - написав Кубраков.

Він зауважив, що разом з Туреччиною, ООН та іншими партнерами продовжуються консультації щодо шляхів забезпечення повної реалізації зернової угоди відповідно до зобов’язань усіх сторін і процедур Спільного координаційного центру.

Зокрема, Олександр Кубраков подякував міністру оборони Туреччини Акару Хулусі за конструктивний діалог та чітку позицію щодо підтримки роботи зернової ініціативи.

1/2 #BSGI: ship inspections are being resumed, despite the RF’s attempts to disrupt the agreement. W/ 🇹🇷, 🇺🇳 & other partners, we continue consultations on ways to ensure the full implementation of the Grain deal in compliance with the obligations of all parties & JCC procedures — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) April 19, 2023

Нагадаємо, міністр інфраструктури України збирався обговорити у Туреччині "зерновий коридор" та російський шантаж. Росіяни хочуть, щоб у зерновому коридорі брали участь затверджені ними судна, а це суперечить домовленостям.

Як відомо, досягнута в липні зернова угода передбачає експорт українського зерна з портів Одеської області з гарантією, що росіяни по цих кораблях не битимуть. Водночас РФ усіляко чинить перешкоди на шляху українського зерна до країн, які його потребують. Угоду вже один раз продовжували на 120 днів, а другий раз Росія сказала, що вона діятиме лише 60. Раніше Україна розраховувала продовжити угоду на рік і включити в неї миколаївські порти, але Росія робила все, щоб зірвати українські плани. Зернову угоду РФ використовує для шантажу, щоб зняти з себе санкції.