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У Босфорі відновили інспекцію суден "зернової ініціативи", попри спроби Росії зірвати угоду

Російська сторона всіляко намагалася перешкодити реалізації угоди.

У Босфорі відновили інспекцію суден "зернової ініціативи", попри спроби Росії зірвати угоду
Фото: Twitter/Oleksandr Kubrakov

У Босфорі відновилася інспекція суден у межах “зернової ініціативи”. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Чорноморська зернова ініціатива: перевірки суден відновлюються, незважаючи на спроби РФ зірвати угоду”, - написав Кубраков. 

Він зауважив, що разом з Туреччиною, ООН та іншими партнерами продовжуються консультації щодо шляхів забезпечення повної реалізації зернової угоди відповідно до зобов’язань усіх сторін і процедур Спільного координаційного центру. 

Зокрема, Олександр Кубраков подякував міністру оборони Туреччини Акару Хулусі за конструктивний діалог та чітку позицію щодо підтримки роботи зернової ініціативи.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України збирався обговорити у Туреччині "зерновий коридор" та російський шантаж. Росіяни хочуть, щоб у зерновому коридорі брали участь затверджені ними судна, а це суперечить домовленостям. 

Як відомо, досягнута в липні зернова угода передбачає експорт українського зерна з портів Одеської області з гарантією, що росіяни по цих кораблях не битимуть. Водночас РФ усіляко чинить перешкоди на шляху українського зерна до країн, які його потребують. Угоду вже один раз продовжували на 120 днів, а другий раз Росія сказала, що вона діятиме лише 60. Раніше Україна розраховувала продовжити угоду на рік і включити в неї миколаївські порти, але Росія робила все, щоб зірвати українські плани. Зернову угоду РФ використовує для шантажу, щоб зняти з себе санкції.

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