Укрзалізниця планує відправити до Польщі понад 3 тис. вагонів з продовольством

Ці відправлення були узгоджені раніше, до введення заборон.

Укрзалізниця розраховує відправити до Польщі 3,103 тис. вантажних вагонів і чотири контейнерні поїзди з зерном, олією та крупами, які були завантажені до впровадження заборон.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Зазначені відправлення були узгоджені до перевезення і мають бути прийняті польською стороною", - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що тимчасові конвенційні заборони було впроваджено з 17 квітня щодо перевезень і транзиту до Польщі зернових вантажів, цукру, сухого корму, насіння, хмелю, льону, овочів, фруктів, вина, яловичини, свинини, курятини, молока та молокопродуктів.

"Укрзалізниця" отримала від польських залізничних операторів PKP Cargo та PKP LHS листи щодо заборони перевезень низки вантажів на їхню адресу. У зв’язку із цим товариство було вимушене з 17 квітня запровадити дзеркальні обмежувальні конвенції.

Також в УЗ зазначають, що листів щодо заборони на перевезення залізницею вантажів від інших країн не отримували. Якщо вони надійдуть, впроваджуватимуться аналогічні конвенції.

Нагадаємо, що Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через територію країни.