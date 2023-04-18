Шмигаль розповів про співпрацю із Світовим банком у відновленні України

Тематичні програми для відновлення країни будуть реалізовуватися у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров’я.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зі Світовим банком домовилися активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни вже зараз:

у сфері енергетики – проєкт Re-Power на 500 млн доларів;

у сфері транспортної інфраструктури – RELINC на 585 млн доларів;

у сфері охорони здоров’я – Heal Ukraine на 368 млн доларів.

“Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР. Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для підтримки в Україні надання державних послуг та заходів з відновлення.