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Шмигаль розповів про співпрацю із Світовим банком у відновленні України

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України.

Шмигаль розповів про співпрацю із Світовим банком у відновленні України
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Тематичні програми для відновлення країни будуть реалізовуватися у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров’я.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зі Світовим банком домовилися активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни вже зараз:

  • у сфері енергетики – проєкт Re-Power на 500 млн доларів;
  • у сфері транспортної інфраструктури – RELINC на 585 млн доларів;
  • у сфері охорони здоров’я – Heal Ukraine на 368 млн доларів.

“Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР. Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для підтримки в Україні надання державних послуг та заходів з відновлення. 

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