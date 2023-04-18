​В ООН підтвердили загибель 8 534 цивільних внаслідок війни РФ проти України

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 534 і поранення 14 370 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у звіті ООН за період з 24 лютого по 17 квітня 2023 року.

Від 1 по 17 квітня в організації зафіксували загибель 85 цивільних і поранення 239.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

“Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб”, – йдеться у звіті.

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення російські військові вбили 1 475 і поранили 3 399 людей у Донецькій області.