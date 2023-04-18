Росіяни стали менше стріляти з Кінбурнської коси, - Кім

Це може свідчити про відсутність у них достатньої кількості зброї.

Російські війська змінили характер обстрілів Миколаївщини, бо шукають нові об'єкти для ударів.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, російські окупанти вже кілька днів не обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади.

"Не буду приховувати, вони в порожні об'єкти потрапляли, де були тільки нічні охоронці, тому без жертв. Добре, що у них тут не працює розвідка, але "проводять" об'єкти, в яких потенційно вважають, що там можуть розміщувати техніку або військові підрозділи", - сказав Кім.

При цьому він зауважив, що на Кінбурнській косі війська РФ скоротили використання зброї, що працює на коротку дистанцію.

"Вони їдуть, працюють і їдуть. Менше працюють зброєю, яка стріляє на коротку дистанцію. Там постійно змінюється ситуація, ми бачимо через супутник і через розвідку. Тому зробити висновок, що вони відійшли, не можна. Але те, що ЗСУ не дають там розвернутися і спокійно жити - це факт", - розповів очільник області.

За його словами, зменшення обстрілів з Кінбурнської коси може свідчити про відсутність у росіян достатньої кількості зброї.

Нагадаємо, що 18 квітня у Баштанському районі Миколаївської області російські війська вночі атакували безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури.

У ніч на Великдень внаслідок російського обстрілу Снігурівської громади загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. Ворог вдарив, за попередніми даними, з С300.