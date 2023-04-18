Галущенко: Ситуація на ЗАЕС погіршується

Персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під тиском окупантів.

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ - ред.) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів Галущенко.

Міністр також нагадав, що персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру “директору” Запорізької АЕС Олегу Романенку.