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Галущенко: Ситуація на ЗАЕС погіршується

Персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під тиском окупантів.

Галущенко: Ситуація на ЗАЕС погіршується
Фото: mev.gov.ua

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується. 

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ - ред.) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів Галущенко.

Міністр також нагадав, що персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив Галущенко.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру “директору” Запорізької АЕС Олегу Романенку.

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