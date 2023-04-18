МЗС відреагувало на “мирні” ініціативи президента Бразилії та запросило його в Україну

Луїса Інасіу Лулу да Сілву закликали зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

У МЗС запросили президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Про це йдеться у заяві речника міністерства Олега Ніколенка.

“Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями Президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни”, − зазначив він.

Ніколенко додав, що Україну не потрібно ні в чому переконувати.

“Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським”, − сказав речник.

Нагадаємо, Білий дім різко розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву за звинувачення США у “заохочуванні” війни в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Лула “поширює російську та китайську пропаганду”.

Раніше да Сілва закликав до створення аналогу "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.