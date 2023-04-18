Ходу “Безсмертний полк” скасували по всій Росії, - росЗМІ

Організатори кажуть, що ходу скасували через “загрозу”, але не уточнили, про що саме йдеться.

Традиційної очної ходи “Безсмертний полк” у Росії 9 травня цього року не буде.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на співголову центрального штабу руху, депутатку Державної думи Олену Цунаєву.

“[Ходи вулицями міст] не буде. До цього моменту вже низка регіонів відмовилася через загрозу... Це все-таки єдина неподільна історія – хода „Безсмертний полк“. Якщо десь люди не мають такої можливості, давайте використовувати інші варіанти”, – сказала Цунаєва.

Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.

Зазначається, що при цьому в перший рік повномасштабного вторгнення хода “Безсмертний полк” відбулася в різних містах Росії. До учасників маршу пам'яті в Москві приєднався і Володимир Путін.

Раніше окупаційна "влада" Криму та влада Курської та Білгородської областей повідомилм про скасування парадів на 9 травня – щоб “не провокувати супротивника” великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі міста. Згодом голова Курської області Роман Старовойт уточнив, що салют на честь Дня Перемоги також не відбудеться.

Нагадаємо, сьогодні Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України. Загарбники стверджують, що Путін приїхав у Херсонську і Луганську області.