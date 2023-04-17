Засудження Путіна у міжнародному трибуналі - питання міжнародної безпеки, - Порошенко

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Володимира Путіна та його спільників у злочинах проти України необхідно судити у міжнародному трибуналі, тому що це не лише питання справедливості, а й питання міжнародної безпеки. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

При цьому Порошенко зазначив – чергове відео зі стратою українського військового шокувало світ і вкотре довело – Росія здійснює геноцид українського народу.

«Всі були шоковані останніми доказами російських звірств в Україні. Це показало, що між російською терористичною державою та Іділом немає різниці. І це – тисячі таких катастроф в Україні за останній рік. Я був серед перших українських військових, які прийшли в Бучу і на власні очі побачили вулиці, повні мертвих людей, без голів, без рук», – нагадав Порошенко.

Він нагадав, що була офіційна заява мера Маріуполя про вбивство більш як 25 тисяч мирних жителів, значна кількість була закатована. І це має лише одну назву – геноцид.

«Не тільки через захоплення українських дітей, але й за цей геноцид українського народу Путін, його оточення, керівництво його армії і виконавці цього катастрофічного терористичного акту повинні нести відповідальність перед Міжнародним судом. Ми ніколи не повинні дозволити повторити це знову», – переконаний ексрезидент.

«Рішення Європейської Ради визнати Групу Вагнера терористичною організацією, відповідальною за цей геноцид, це теж додатковий крок до відповідальності росії», – вважає Порошенко.

Він наголосив, що притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини – це один із ключових факторів не лише для України, а й для континенту і для світу.

«Принаймні я можу пообіцяти, що я, моя команда, український народ і українські Збройні Сили зроблять усе можливе, щоб притягнути його за грати в Гаагу. Тому що це акт справедливості. Тому що без цієї справедливості не буде перемоги. Але я не сумніваюся в нашій спільній перемозі. Для перемоги нам потрібна депутінізація Європи, депутінізація Росії і, зрештою, депутінізація світу. Без цього стійка ситуація з безпекою все ще під питанням», – резюмував Порошенко.