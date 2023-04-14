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Олександра Мамая звільнили із посади міського голови Полтави

Він звільнений на виконання вироку Вищого антикорупційного суду.

Олександра Мамая звільнили із посади міського голови Полтави
Фото: kolo.poltava.ua

Олександра Мамая звільнили із посади міського голови Полтави на виконання вироку Вищого антикорупційного суду

Про це повідомляє пресслужба суду. 

“Набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей”, - йдесять в повідомленні. 

Зазначається, що 12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.  

Як відомо, відповідно до угоди про визнання винуватості, Мамай перерахував 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

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