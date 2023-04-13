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ВАКС призначив підозрюваному в спробі заволодіти землею держпідприємства нардепу Ісаєнку заставу

Прокуратура оскаржуватиме це. 

ВАКС призначив підозрюваному в спробі заволодіти землею держпідприємства нардепу Ісаєнку заставу
Фото: minregion.gov.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному в спробі незаконного заволодіння землею і майном "Держбудкомбінату" нардепу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не називає імені парламентаря, але, за даними УП, йдеться про Дмитра Ісаєнка (колишня ОПЗЖ). 

Суд призначив заставу в розмірі 6,012 млн гривень. Про це повідомили в САП

Прокурор не згоден із рішенням у буде оскаржувати його. За даними слідства, нардеп "обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату ВРУ". 

Крім застави, підозрюваний має інші обовʼязки: 

  • прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи
  • утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну. 

Термін дії обов’язків – до 10.05.2023. 

За даними слідства, Ісаєнко разом із колишнім керівником Управління справами Апарату ВР та експосадовцями підприємства хотіли заволодіти землею, щоб звести там житловий комплекс.  

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