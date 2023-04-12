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Кличко вручив нагороди бійцям київського батальйону ТрО ЗСУ

Більше 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті.

Кличко вручив нагороди бійцям київського батальйону ТрО ЗСУ

Віталій Кличко вручив відзнаки Київського міського голови – медалі «Честь. Слава. Держава»бійцям 242 батальйону тероборони Збройних сил України, який був створений у Києві 25 лютого 2022 року. На церемонії, яка відбулася в Київській мерії, нагороди від мера столиці отримали 27 військовослужбовців. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Ви – кияни, які боронили столицю від російських варварів, знищували ворога в Ірпені, рятували цивільних із Гостомеля та Пущі-Водиці. Збивали й повітряні цілі на підступах до столиці. Ви виконували бойові завдання і в районі незламного Бахмута, звільняли від російських окупантів Харківщину. На жаль, в тяжких боях поніс ваш батальйон втрати. Дякую кожному за мужність та відвагу, за справжній патріотизм та любов до своєї землі!» – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні більше 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті. І наголосив, що Київ чекає на своїх героїв.

«Незабаром ви знову відправитеся на фронт. Ми всі розуміємо, як буде гаряче та складно… Та ми віримо, що Перемога буде! І чекаємо на вас! Бо далі буде ще багато роботи, де ви потрібні – відновлення Києва та розбудова нашої держави. Україна стане сильною та успішною! Слава Україні та її героям!» – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що міська влада продовжує робити все, аби, повертаючись до мирного життя, військові отримували всі необхідні послуги. Напередодні Київрада затвердила нову міську цільову програму «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» на 2023 – 2025 роки, яка передбачає всебічну підтримку військових. 

Також державні нагороди отримали родини загиблих бійців 242-го батальйону сил Територіальної оборони ЗСУ. Їх вручив виконувач обов’язків командувача сил Територіальної оборони, полковник Сергій Чуджановський.

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