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Кличко про чергову жорстоку страту росіянами українського захисника: "Світ має відреагувати адекватно"

Звіра треба зупиняти і карати, вважає мер Києва.

Кличко про чергову жорстоку страту росіянами українського захисника: "Світ має відреагувати адекватно"
Фото: kyivcity.gov.ua

Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє «обличчя» російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

«Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно «обличчя» російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться», - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що варварство має бути покарано.

«Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!» - наголосив Віталій Кличко.

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