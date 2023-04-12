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Велика Британія ввела санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко

Також санкції введені проти кількох компаній та родичів деяких російських олігархів.

Велика Британія ввела санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко
Оксана Марченко
Фото: СБУ

Велика Британія запровадила санкції проти дружини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко і родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

Про це повідомляє казначейство Великої Британії.

Також санкції запроваджені проти чотирьох компаній, які пов’язують із Романом Абрамовичем (Meritservus HC Limited) та Алішером Усмановим (холдінг USM, компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited). 

Кошти цих осіб і вказаних компаній будуть заморожені. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко. Її розшукують як особу, котра переховується від органів досудового розслідування. 

Раніше суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн. Оксана Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

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