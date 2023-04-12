Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова попросила в Індії додаткову медичну допомогу − ліки та обладнання.

Про це пише CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.

У середу Джапарова завершила триденний візит до Індії, де зустрілася з державним міністром закордонних справ і культури Мінакші Лехі.

Джапарова також заявила, що відновлення інфраструктури в Україні “може стати можливістю для індійських компаній”.

Окрім того, посадовиця передала листа від президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністру країни Нарендрі Моді.

Додамо, наступне засідання Міжурядової комісії, яка займається питаннями торгівлі та двостороннього співробітництва між двома країнами, відбудеться в Індії.

Натомість наступний раунд консультацій між МЗС, присвячений дипломатичним відносинам між двома країнами, відбудеться у Києві. Дати обох зустрічей ще не визначені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джапарова передасть Нарендрі Моді запрошення відвідати Київ.