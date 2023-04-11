Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом

Зокрема, під час зустрічі Зеленський і Баффет обговорили питання розмінування Херсонської області.

Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент подякував Баффету за проєкти, які той втілює в Україні. Зокрема, проєкт фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також допомогу в реалізації “зернової ініціативи”, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків російських обстрілів цивільної інфраструктури України.

Говард Баффет зазначив, що намагається розповідати про Україну та український народ у США на різних публічних майданчиках.

Також під час зустрічі Зеленський і Баффет обговорили питання розмінування українських земель, зокрема території Херсонської області.

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