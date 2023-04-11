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Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом

Зокрема, під час зустрічі Зеленський і Баффет обговорили питання розмінування Херсонської області. 

Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент подякував Баффету за проєкти, які той втілює в Україні. Зокрема, проєкт фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також допомогу в реалізації “зернової ініціативи”, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків російських обстрілів цивільної інфраструктури України.

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Говард Баффет зазначив, що намагається розповідати про Україну та український народ у США на різних публічних майданчиках.

Також під час зустрічі Зеленський і Баффет обговорили питання розмінування українських земель, зокрема території Херсонської області. 

Нагадаємо, засновник компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британський підприємець Річард Бренсон, приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

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