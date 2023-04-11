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У складі "Гвардії наступу" формується ще одна бригада

«Хартія» буде дев'ятою бригадою «Гвардії наступу».

У складі "Гвардії наступу" формується ще одна бригада
Фото: Пресслужба МВС

У складі «Гвардії наступу» формується ще одна бригада, вона називатиметься «Хартія».

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«Оскільки ми побачили досить великий запит суспільства щодо того, щоб вступити до тих чи інших підрозділів («Гвардії наступу» - ред.), ми продовжили можливість подати анкети. І, окрім того, зараз ми також формуємо нову бригаду, яка буде називатися «Хартія». Вона буде формуватися у складі Нацгвардії», - сказала заступниця міністра.

«Хартія» буде дев'ятою бригадою «Гвардії наступу» та сьомою - у НГУ. Набір у бригаду уже розпочато.

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Нагадаємо, що Меджліс кримськотатарського народу закликає долучатись до лав “Гвардії наступу”.

Міністерство внутрішніх справ 2 лютого розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Станом на кінець березня бригади були сформовані, однак тривав набір у резервні підрозділи.

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