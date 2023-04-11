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​ДБР повідомило про підозру судді, яка співпрацює з окупантами в Маріуполі

Раніше вона працювала в Ленінському райсуді Донецької області.

​ДБР повідомило про підозру судді, яка співпрацює з окупантами в Маріуполі
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка зараз працює на окупантів у Маріуполі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У 2014 році, під час захоплення росіянами Донецька, суддя свідомо залишилась на тимчасово окупованій території та підтримала створення терористичної організації "ДНР". З 2015 року жінка обіймає посаду судді "Буденновского межрайонного суда г. Донецка ДНР".

"Жінка активно сприяла утворенню та функціонуванню фейкової «судової влади» на тимчасово захоплених територіях. Вона неодноразово брала участь у засіданнях суду як суддя, що головує при розгляді кримінальних, цивільних та адміністративних справ", - зазначили в ДБР.

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Наразі жінка перебуває "у відрядженні" в окупованому Маріуполі.

Колишня суддя Ленінського райсуду Донецької області підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

"Державне бюро розслідувань в чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2023 року ДБР повідомило про підозру судді "верховного суду ДНР", яка забороняла все українське на тимчасово окупованій території.

У жовтні минулого року ДБР завершило розслідування щодо дев'яти суддів-зрадників із Криму.

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