Монумент було встановлено ще в 1984 році. Він знаходився на Грецькій площі.

В окупованому Маріуполі росіяни знесли пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі, музей якого розграбували на початку повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

"Монумент було встановлено ще в 1984 році. Він знаходився на Грецькій площі. Це чергове нищення росіянами культурного фонду міста", - йдеться в повідомленні.

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Архип Куїнджі – визначний український художник-пейзажист із Маріуполя. Візитівкою його творів є робота зі світлом. Серед них – "Місячна ніч на Дніпрі", "Українська ніч", "Березовий гай", "Червоний захід". Вони зберігаються у провідних музеях світу. Зокрема, у Нью-Йоркському Метрополітені.

У 2010 році в Маріуполі відкрили художній музей імені Архипа Куїнджі.

Нагадаємо, що після окупації росіяни почали планово знищувати культурні центри та пам’ятники українського Маріуполя. Так, російські військові зруйнували художній музей Куїнджі і вкрали звідти майже 2 тисячі експонатів. Серед них – картини самого Архипа Куїнджі, Тетяни Яблонської та Миколи Глущенко.

У лютому музей Метрополітен визнав Архипа Куїнджі українським митцем. До цього художника вважали російським.