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Держкіно відмовилось надати журналістам проєкт «Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року»

Пояснили це тим, що проєкт є «інформацією з обмежений доступом».

Держкіно відмовилось надати журналістам проєкт «Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року»
Фото: Держкіно

Державне агентство України з питань кіно відмовилось надати журналістам видання «Детектор медіа» копію проєкта «Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року» для ознайомлення. 

Як повідомляє «ДМ», запит із проханням надати копію документу редакція надіслала Держкіно 3 квітня 2023 року, посилаючись на Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (ст.4., п.5), який вимагає «забезпечення участі суб’єктів кінематографії, громадських об’єднань, що представляють їхні інтереси, творчих спілок у формуванні та реалізації державної політики у сфері кінематографії».

У відповіді Держкіно зазначило, що «проект Стратегії розвитку кіно знаходиться на стадії опрацювання, постійно змінюється, доповнюється та коригується». Однак сам документ наразі не може бути наданий, адже є «інформацією з обмеженим доступом».

Раніше з власних джерел «ДМ» стало відомо, що Держкіно підготувало проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року». Його надіслали органам державної влади та державним установам в лютому 2023-го року, в супроводній записці підкреслювались «стислі строки внесення проєкту на розгляд Уряду».

Водночас, члени кіноспільноти, профільні творчі спілки та ГО досі не ознайомлені з проєктом стратегії, попри те, що він має неабияку суспільну значущість та потребує широкого публічного обговорення. 

Наводимо відповідь Державного агентства України з питань кіно повністю:

Фото: Детектор Медіа

Нагадаємо, Українська кіноакадемія виступила проти подовження повноважень Ради з держпідтримки кінематографії.

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