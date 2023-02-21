Держкіно не підписало контракт з очільницею ДЦ Оленою Гончарук

Державне агенство з питань кіно не підписало контракт з переможицею конкурса на гендиректора Довженко-Центру Оленою Гончарук. За законом, підписання контракту мало відбутись протягом 2 місяців після оголоншення конкурсу, тобто, до 21 лютого 2023.

Завершальний етап конкурсу, який визначив Гончарук як переможицю, відбувся 6 лютого 2023. Наступним кроком мало бути підготування контракту та його підписання. Держкіно запросило Гончарук на підписання контракту в останній день з визначеного законом строку, 21 лютого, не надавши їй можливості заздалегідь ознайомитись із текстом договору.

Після ознайомлення, Гончарук відмовилась від підписання контракту у запропонованому вигляді. За оцінкою її адвокатів, документ містить розходження, зокрема, з її візією розвитку Довженко-Центру, викладеною на конкурсі. В цілому Гончарук не погодилась із 25 пунктами контракту.

Нагадаємо, триває судовий розгляд позову ДЦ проти Держкіно стосовно наказу про реорганізацію центру. Сьогодні відбулось чергове судове засідання, на якому, зокрема, сторона Держкіно намагалась обгрунтувати “відсутність цінності колекції ДЦ” тим, що Мінкульт не організував її евакуацію, та надала клопотання про закриття справи. Суд розгляне її на наступному засіданні, запланованому на 7 березня 2023.