29 листопада відбулось перше підготовче засідання по справі щодо скасування Наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру в Господарському суду м. Києва. Про це повідомила прес-служба Гільдії режисерів України та Довженко-Центру.

На слуханні були присутні члени команди Довженко-Центру, ЗМІ, вільні слухачі. Андрія Алферова, призначеного владою тимчасово виконуючим обов’язки очільника Довженко-Центру, на засіданні не було.

Адвокатка Axon Partners Надія Денисюк, яка представляє інтереси Центру від імені Олени Гончарук, поновлення якої на посаді вимагає кіноспільнота, зазначила: “Сьогодні було перше підготовче засідання по справі. На цій стадії відбуваються зазвичай тільки процесуальні дії. І ми від імені Олени Гончарук подали заяву про залучення її до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на стороні позивача. Такий крок вмотивований тим, що у випадку відмови в позові та залишення рішення про реорганізацію без змін, права Олени Гончарук щодо укладення з нею контракту, як з переможницею конкурсу, будуть порушені. Оскільки ми повністю підтримуємо позов, адже саме пані Олена в інтересах Довженко-Центру подала його, як керівник, то вважаємо, що наша участь може лише підсилити позицію Довженко-Центру.”

Команда Довженко-Центру також зазначила, що Олена Гончарук повністю підтримує позов і її участь має посилити позицію Довженко-Центру. Представник Держкіно мав зауваження щодо залучення Олени Гончарук та взяв час на вивчення цього питання. Враховуючи це, суддя перенесла засідання на 20 грудня.

Під час судового засідання активні представники спільноти виступили проти нелегітимних дій Держкіно та провели акцію підтримки Довженко-Центру та конкурс плакатів. Учасники акції зробила різні плакати із потретами Олександра Довженка та інших видатних кінодіячів,від імені яких звучить заклик зупинити злочинні дії: “Параджанов злий на Держкіно”, “Миколайчук не простить ліквідацію Центру Довженка”, “Довженко в гніві” та інші. Також частина учасників одягла “маски” з обличчям Олександра Довженка, щоби символічно зазначити його підтримку, бо кіноспільнота діє виключно в інтересах збереження та розвитку українського кіно, на відміну від офіційних представників влади.

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Фото: Ліза Акулова

Співорганізаторами акції та конкурсу плакатів виступили Гільдія режисерів України та команда Довженко-Центру із активним залученням всієї кіноспільноти. Організатори нагадали, що шлях до скасування реорганізації через суд тривалий, тому закликали всіх продовжувати тримати справу на громадському контролі.

Нагадаємо, українська кіноспільнота вимагає відставки керівництва Держкіно через некомпетентність і недоброчесність.