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Довженко-Центр подав у суд на Держкіно

Вимога: скасувати наказ про «реорганізацію».

Довженко-Центр подав у суд на Держкіно
Фото: Довженко-Центр

Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов щодо наказу Державного агенства Державне агентство України з питань кіно про «реорганізацію» Центра Довженка. Про це повідомила пресслужба Центру. 

Довженко-Центр вимагає визнати незаконним та скасувати цей наказ.

Підготовче засідання Господарського суду міста Києва відбудеться 29 листопада о 10:30 за адресою вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №20.

Нагадаємо, у серпні Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Згідно з наказом Держкіно, всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі “Науковий центр кінематографії України”, основним видом діяльності якої за даними ЄДРПОУ є “вища освіта”. Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Команда Центру та провідні культурні інституції України виступили проти цього рішення. Проти нього висловились також Громадська рада при Держкіно та Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.  Петиція громадян до Кабміну щодо скасування реорганізації Довженко-Центру набрала більше 25 тис голосів. Розглянувши її, Кабінет міністрів підтримав рішення Держкіно по ліквідації Довженко-Центру.

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