Довженко-Центр покаже першу радянську екранізацію Стівена Кінга

Довженко-Центр презентує першу українську ретроспективу майстра фантастичної й містичної анімації Михайла Тітова “Зустріч з Крокодилом”. Про це повідомила пресслужба Центру.

Михайло Тітов працював переважно над літературними екранізаціями, оригінально переосмслюючи першоджерела. Невеличку розповідь українського фантаста Володимира Зайця про контакт з інопланетною цивілізацією режисер перетворює на дуже дотепне візуальне дослідження позаземної пластики й руху. А класичний текст «Страшної помсти» Миколи Гоголя — на експериментальний горор під суміш електронної та народної музики. Є серед його творчого доробку й фантасмагорійна на екранізації Андрєя Платонова в стилі українського авангардного мистецтва 1920-х років. А також — перша радянська екранізація Стівена Кінґа.

У програму ретроспективи включені наступні стрічки:

Фото: Довженко-Центр

ЗУСТРІЧ, 1984, 10 хв

Науково-фантастичний фільм про те як три інопланетяни з різних планет, які взяли обличчя землян, зустрічаються у покинутій хатинці біля озера. Це перша режисерська робота, майстра. Художній стиль багатьох його робіт на межі між анімаційним та предметним кіно, проте в «Зустрічі» виконана у вигадливій художній манері, яка передає ймовірний позаземний спосіб руху.

Фото: Довженко-Центр

БІЙ, 1986, 10 хв.

Джон Реншо — колишній військовий, а нині кілер. Після вбивства директора фабрики іграшок, він отримує посилку з іграшковим набором солдатиків та бойової техніки. Але раптово виявляється, що всі вони не просто оживають на очах, але влаштовую справжню війну проти Реншо. Тож тому не лишається нічого іншого як вступити з ними бій.

«Бій» — це перша українська екранізація Стівена Кінґа (оповідання «Поле бою»). Автором вдалося створити ефект рухливою камерою та зображення, що візуально відсилає до американських кінобойовиків.

Фото: Довженко-Центр

СТРАШНА ПОМСТА, 1988, 19 хв.

Козака Івана за відвагу відзначили дуже високою нагородою. Та заздрісний брат Петро, який не лише забрав гроші й позбавив знищив весь рід, за що Бог покарав його і його рід такою страшною карою, про яку навіть страшно подумати. Та чи може принести помста таке бажане полегшення?

Михайло Тітов в екранній реалізації одного з найстрашніших оповідань Микола Гоголя близький до тексту. Проте він йде шляхом не наративного переказу, а втіленого візуальних та метафорах закладених Гоголем.

Фото: Довженко-Центр

ЄРІК, 1989, 9 хв

Єрік завжди був найбезтурботнішою людиною у світі. Нічого не могло його засмутити, а все що не відбувалося було на щастя. Займався Єрік багатьма справами: орав, ходив по полю, рахував хмари, багато думав. Але якось прийшов до Єріка ворог роду людського і запропонував навчити його ліпити з глини людей...

Екранізація оповідання Андрєя Платонова, створена на студії Київнаукфільм. Мультфільм майстерно передає химерність платонівської прози, яка перед усім викривала абсурдність та жах радянського життя.

Фото: Довженко-Центр

КРОКОДИЛ,1991, 10 хв

Німецький громадянин влаштував виставку, де показували справжнього живого крокодила. Подивитися на дивовижного звіра зібралося чимало народу. Ось тільки під час оглядин хижак проковтнув чиновника Івана Матвійовича і це стало початком череди неймовірних подій.

Відштовхуючись від оповідання Фьодора Достоєвського режисер Укранімафільму Михайло Тітов створив фантасмагоричну історію, яка з легкістю поєдную різні анімаційні техніки та нагадує, що останні сотні років людина не так вже сильно й змінилася за своєю суттю.

Покази відбудуться 27, 29, 30 жовтня в київському кінотеатрі-укритті KINO42.

Нагадаємо, Фонд держмайна розпочав приватизацію "Довженко-Центру". Оренда виставлених на приватизацію корпусів забезпечувала діяльність інституції.