Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
У Києві почали відключати електроенергію
У Києві почали відключати електроенергію
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
ГоловнаКультура

Національна опера України готує прем’єру оновленої «Травіати»

Покази відбудуться 29 та 30 жовтня.

Національна опера України готує прем’єру оновленої «Травіати»
Репетиція опери
Фото: ukrinform

29 та 30 жовтня 2022 Національна опера України покаже прем’єру опери «Травіата» Дж.Верді у постановці головного режисера театру Анатолія Солов’яненка. Про це повідомляє Укрінформ.

Солов’яненко, разом із сценографом Андрієм Злобіним та художницею костюмів Ганною Іпатьєвою, відмовляються від історичної прив’язки опери до середини XIX ст, закладену в її першоджерелі - напівавтобіографічному романі “Дама з камеліями” Олександра Дюма-сина.

Команда постановників переосмислила виставу поза простором і часом, роблячи акцент на на почуттях та взаєминах героїв.

«Оскільки опера «Травіата» у березні наступного року святкуватиме своє 170-річчя від дня першої постановки, то, напевне, немає оперного театру в світі, який би протягом свого існування не звертався б до постановки цього твору, ще й по кілька разів. Тому перед нами стояло доволі складне завдання – ми хотіли зробити абсолютно новий, авторський погляд на цю драматургію і цю музику», - прокоментував Солов’яненко.

Вистава починається о 15.00. Тривалість опери - 3 години з двома антрактами.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Музеї Ханенків відбулась прем’єра нової роботи лабораторії сучасної опери Opera Aperta - п’ятигодинної опери GENESIS про створення світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також