Національна опера України готує прем’єру оновленої «Травіати»

29 та 30 жовтня 2022 Національна опера України покаже прем’єру опери «Травіата» Дж.Верді у постановці головного режисера театру Анатолія Солов’яненка. Про це повідомляє Укрінформ.

Солов’яненко, разом із сценографом Андрієм Злобіним та художницею костюмів Ганною Іпатьєвою, відмовляються від історичної прив’язки опери до середини XIX ст, закладену в її першоджерелі - напівавтобіографічному романі “Дама з камеліями” Олександра Дюма-сина.

Команда постановників переосмислила виставу поза простором і часом, роблячи акцент на на почуттях та взаєминах героїв.

«Оскільки опера «Травіата» у березні наступного року святкуватиме своє 170-річчя від дня першої постановки, то, напевне, немає оперного театру в світі, який би протягом свого існування не звертався б до постановки цього твору, ще й по кілька разів. Тому перед нами стояло доволі складне завдання – ми хотіли зробити абсолютно новий, авторський погляд на цю драматургію і цю музику», - прокоментував Солов’яненко.

Вистава починається о 15.00. Тривалість опери - 3 години з двома антрактами.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Музеї Ханенків відбулась прем’єра нової роботи лабораторії сучасної опери Opera Aperta - п’ятигодинної опери GENESIS про створення світу.