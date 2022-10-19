Юрій Андрухович отримав німецьку премію Гейне

На думку журі, він “представляє ідентичність України як культурної нації”.

Український поет, письменник і перекладач Юрій Андрухович став лауреатом премії Гейне міста Дюссельдорф за 2022 рік. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Westdeutsche Zeitung.

«Почуття іронії та гротеску характеризувало його творчість у кращих традиціях Гейне. Андрухович пристрасно відданий європейській ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації. Він нагадує Європі, що свобода і права людини стоять на передовій оборони України», - пояснили свій вибір члени журі.

Премія, яка становить 50 тисяч євро, буде вручена Андруховичу на церемонії 13 грудня з нагоди 225-річчя Генріха Гейне.

«Дюссельдорф, місто народження Гейне, вшановує рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою», – заявив мер міста Стефан Келлер. Нагорода, за його словами, є нагадуванням «продовжувати виявляти солідарність з Україною та українським народом».

Про нагородження Келлер повідомив Андруховича телефоном. «Для мене велика честь від такої уваги з боку Німеччини», — відповів автор.

Премія Гейне присуджується кожні два роки. Вона була започаткована1972 року до 175-ї річниці поета Генріха Гейне (1797-1856), який народився в Дюссельдорфі. Нею нагороджують дієвців, які, у дусі Генріха Гейне, докладаються своєю роботою до соціального та політичного прогресу, взаєморозуміння між людьми, до усвідомлення, що усі народи належать до однієї групи: людства. У попередні роки цю премію присуджували письменникам Максу Фрішу (1989), Георгу Зебальду (2000), Амосу Озу (2008), філософу Юргену Габермасу (2012).

Нагадаємо, напередодні премію Drahomán Prize отримав польський перекладач Богдан Задура. Його номінували із перекладами творів Катерини Бабкіної, Василя Махна та Юрія Винничука.