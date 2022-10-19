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Dymchuk Gallery відкриває виставку “MYPH. Миколаївська Молода Фотографія

Проєкт присвячений миколаївській школі концептуальної і арт-фотографії.

Dymchuk Gallery відкриває виставку “MYPH. Миколаївська Молода Фотографія
Фото: Dymchuk Gallery

20 жовтня о 18:00 Dymchuk Gallery відкриває проект «MYPH» присвячений школі концептуальної і арт-фотографії, заснованої фотографом Сергієм Мельниченком у Миколаєві в 2018 році. Про це повідомила персслужба галереї.

Після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну, школа активно приймає участь у волонтерському русі та допомагає збирати кошти для потреб ЗСУ та на гуманітарну допомогу. На виставці будуть представлені роботи авторів школи, які були продані на початку війни, а кошти з продажу автори спрямували на боротьбу за перемогу. Куратори виставки — Сергій Мельниченко і Максим Ковальчук.

MYPH COMMUNITY, яке стало продовженням школи, налічує понад 100 активних українських авторів, які живуть в Україні та за її кордонами. За чотири роки існування «MYPH» організував та взяв участь у понад 20 проєктах: виставках, фестивалях, ярмарках тощо, в Україні, Польщі, Італії, Франції, Австрії, Грузії, Угорщині. З перших днів війни Сергій Мельниченко, продаючи свої фотографії та отримуючи фінансову допомогу від колег фотографів, галеристів та колекціонерів мистецтва зі всього світу, зібрав для ЗСУ та волонтерських організацій більше 654 тис. гривень. Студенти школи від продажу їхніх фотографій надали близько 100 тис. грн.

Фото: Dymchuk Gallery

Під час відкриття виставки відбудеться презентація книги «MYPH» видавництва «Родовід», до якої увійшли роботи 63 авторів школи. Презентація пройде за участі видавців, дизайнерів, авторів видання: Сергій Мельниченко, засновник «MYPH», і Лідія Лихач, засновниця видавництва «Родовід», Катерина Лесів, дизайнерка, Максим Ковальчук, куратор виставки, директор Dymchuk Gallery, та автори, представлені в книзі.

Виставковий проєкт організований за підтримки Українського Мистецького Фонду Екстреної Допомоги (UEAF), в рамках програми «Cultural Emergency Response» Фонду культури та розвитку Принца Клауса. Виставка триватиме до 31.11. 2022.

Нагадаємо, 40 митців із різних країн показали у Варшаві своє бачення воєнних злочинів росіян в Україні. Виставка стала результатом резиденції BIRUCHIY TRANSCARPATHIA 022. ART WAR.

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