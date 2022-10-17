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У Миколаєві російські дрони пошкодили цистерни з олією

Вживаються заходи щодо усунення витоку олії та запобігання негативним екологічним наслідкам.

У Миколаєві російські дрони пошкодили цистерни з олією
Фото: novosti-n.org

Сьогодні вранці Росія атакувала Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з соняшниковою олією на території підприємства.

Про це повідомили ЗМІ, а також інформацію підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Поки що в протистоянні "Росія - олія" (в нашому терміналі) Росія веде 2:0. На жаль, тут вони дуже професійно демонструють силу своєї армії", - написав він у Telegram.

За даними ЗМІ, після влучання виникла пожежа, яку швидко локалізували співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Однак в цистернах утворилися отвори, через які почала витікати олія. Вона заливає територію підприємства  і стікає до міської зливової каналізації.

Фото: novosti-n.org

Керівництво підприємства заявило, що у цистернах було близько 7,5 тисяч тонн соняшникової олії. Наразі вживаються заходи щодо усунення витоку олії та запобігання негативним екологічним наслідкам.

Нагадаємо, в Миколаєві через обстріли окупантів пошкоджено 800 багатоповерхівок

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