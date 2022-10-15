У 206 з них – пошкоджений дах.

Станом на сьогодні у Миколаєві через обстріли окупантів пошкоджено 800 багатоповерхівок.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У 206 з них – пошкоджений дах.

“Сьогодні наші будівельні бригади працювали у Заводському, Корабельному та Центральному районах міста”, – сказав міський голова.

Наразі будівельні бригади вже відпрацювали половину адрес і забили вікна у квартирах та під'їздах.

“Щодо покрівлі, одразу після обстрілів департамент ЖКГ та адміністрації районів видають людям брезент, щоб можна було тимчасово накрити будинок. Потім вже переходимо до ремонту”, – розповів Сєнкевич.

Вже відремонтувано близько 60 дахів, тривають роботи за 13 адресами.

Фото: t.me/senkevichonline

Фото: t.me/senkevichonline

Фото: t.me/senkevichonline

Нагадаємо, сьогодні рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета 13 жовтня. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих.