На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками

У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ, також надходять повідомлення про мародерство.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсоні ворожі війська пошкодили та зруйнували будівлю профілакторію та теплиці. У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ. З тимчасово окупованих територій до поліції продовжують надходити повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які викрадають автомобілі та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, на Херсонщині, у с. Гаврилівка Новоронцовської громади, росіяни відкрили вогонь по школярам. Одна дитина від отриманих ран померла.