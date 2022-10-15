Українські військовослужбовці двома точними пострілами знищили дві російські самохідні артилерійські установки.

Відео опублікувало у Facebook Командування морської піхоти.

Морські піхотинці виконували завдання з розвідки на одному з напрямків оборони та виявили російську артилерію, яка вела вогонь.

"За лічені хвилини вони налагодили взаємодію вже з українськими "богами війни". Результат можна побачити на відео: два постріли – мінус дві САУ окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.