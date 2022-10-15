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Морські піхотинці показали, як знищили дві САУ росіян

Під час розвідки морпіхи виявили ворожу артилерію.

Морські піхотинці показали, як знищили дві САУ росіян
Фото: Скрін з відео

Українські військовослужбовці двома точними пострілами знищили дві російські самохідні артилерійські установки. 

Відео опублікувало у Facebook Командування морської піхоти.

Морські піхотинці виконували завдання з розвідки на одному з напрямків оборони та виявили російську артилерію, яка вела вогонь.

"За лічені хвилини вони налагодили взаємодію вже з українськими "богами війни". Результат можна побачити на відео: два постріли – мінус дві САУ окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.

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