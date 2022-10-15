Українцям треба зібрати ще 10 млн грн на придбання "Ловця шахідів", - Федоров

Серед учасників збору буде розіграно 1000 браслетів з Азовсталі.

Українцям залишилося зібрати ще 10 млн грн на купівлю комплексу боротьби з ворожими дронами «Ловець шахідів».

Про це віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«10 мільйонів гривень залишилося зібрати monobank, Ігорю Лаченкову та UNITED24 до цілі в 150! На ці кошти ми придбаємо потужну антидронну систему під кодовою назвою «Ловець шахідів», - заявив Федоров.

Також він зазначив, що серед усіх учасників збору буде розіграно 1000 унікальних браслетів з Азовсталі.

До Дня захисників і захисниць фандрейзингова платформа UNITED24, monobank та Ігор Лаченков оголосили благодійний збір. Його мета - зібрати кошти на комплекс боротьби з дронами. Серед усіх, хто пожертвує щонайменше 5 гривень, розіграють спеціальний наклад браслетів з останньої партії Азовсталі.

Нагадаємо, що Збройні сили України 15 жовтня знищили шість дронів "Shahed-136" та ударний вертоліт російських окупантів.