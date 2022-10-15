Сучасні цифрові системи управління вогнем суттєво скорочують час від розгортання на позиції до початку стрільби.

Військові Збройних сил України показали роботу української реактивної системи залпового вогню "Буревій" на фронті. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Гроза для ворога: український «Буревій» нищить російських окупантів на фронті! Підрозділи нашої реактивної артилерії продовжують наносити вогневого ураження по кремлівських загарбниках із вітчизняної 220-мм реактивної системи залпового вогню «Буревій»", - йдетья в повідомленні.

Зазначається, що сучасні цифрові системи управління вогнем та обміну інформацією суттєво скорочують час від розгортання на позиції до початку стрільби.

"А ще «Буревій» захищає наших захисників своєю бронею. Українські воїни продовжують гнати ворога та звільняти міста і села! Наша боротьба за свободу триває!", - зазначили в Міноборони.

Український "Буревій" - це осучаснений варіант радянський реактивних систем залпового вогню. Тому озброєння має безліч переваг перед застарілими "Ураганами". Зокрема, "Буревій" має сучасні системи наведення та управління вогнем, які дозволяють отримувати координати цілей. Це пришвидшує роботи команди. У середньому військові витрачають близько 15 хвилин для ураження цілей ворога.

Українська РСЗВ відрізняється високою прохідністю та потужним турбодизельним двигуном. Також "Буревій" має броньовану кабіну, тому захищає військових від можливих ударів окупантів.