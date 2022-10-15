У Мінагрополітики пояснили стрибок цін на яйця і прогнозують, що до листопада вони стабілізуються

У Міністерстві аграрної політики та продовольства вважають, що дефіциту продовольства в Україні не буде, а ціни на продовольство стабілізуються вже в листопаді.

Про це заявив заступник міністра Маркіян Дмитрасевич в ефірі марафону на телеканалі ICTV.

"Внутрішня продовольча безпека України повністю забезпечена, дефіциту продовольства не очікується. У нас буде вдосталь соняшникової олії, цукру та яєць, підстав для суттєвого здорожчання цих продуктів немає. Навпаки – у листопаді українці побачать певну стабілізацію продовольчих цін", - сказав він.

Стосовно соняшникової олії, то аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік – 9,5 млн тонн.

"Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", - запевнив Дмитрасевич.

Так само, за його словами, стабільною має залишатись ціна на цукор. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тис га. З зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру.

"Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання", - наголосив заступник міністра.

Також Дмитрасевич запевнив, що найближчим часом вирівняються ціни на яйця. Він пояснив, що проблема з їх здорожчанням пов’язана, по-перше зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), по-друге, - з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

"Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовільнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики", - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, через війну в Україні зростають ціни, зокрема на продукти. Серед причин – значне подорожчання енергоносіїв, пального, яке сьогодні майже повністю імпортується, та емісія гривні.

Від початку року станом на кінець серпня (за вересень даних поки що немає), згідно з інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні склала 19,5%. При цьому "продуктова" інфляція була вищою – 25%. І хоча ближче до осені зростання вартості продуктів харчування дещо сповільнилося, до кінця року ціни можуть зрости.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше".