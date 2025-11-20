Росія вдарила 19 листопада по продуктовому складу ООН у Дніпрі

Внаслідок атаки, яку росіяни здійснили 19 листопада по Дніпру, сталася пожежа на продуктовому складі Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі програми, знищено щонайменше 10 тис. продуктових наборів, призначених для підтримки цивільних біля лінії фронту. Харчові продукти, що зберігалися на складі і не були упаковані в продуктові набори, також пошкоджені.

"ВПП продовжує оцінювати масштаби пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. За останні 18 місяців склади та транспортні засоби ВПП та наших партнерів були уражені понад 60 разів. Напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом", - підкреслили у пресслужбі.

Втім, заплановані для роздачі у листопаді продуктові набори вже відправили на склади партнерів ВПП ООН, отже видача допомоги мирним мешканцям відбуватиметься за планом.