США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Росія вдарила 19 листопада по продуктовому складу ООН у Дніпрі

Знищено щонайменше 10 тис. продуктових наборів для підтримки цивільного населення біля лінії фронту. 

Росія вдарила 19 листопада по продуктовому складу ООН у Дніпрі
Наслідки російського удару по продуктовому складу ООН у Дніпрі 19 листопада
Фото: Суспільне Дніпро

Внаслідок атаки, яку росіяни здійснили 19 листопада по Дніпру, сталася пожежа на продуктовому складі Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі програми, знищено щонайменше 10 тис. продуктових наборів, призначених для підтримки цивільних біля лінії фронту. Харчові продукти, що зберігалися на складі і не були упаковані в продуктові набори, також пошкоджені.

"ВПП продовжує оцінювати масштаби пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. За останні 18 місяців склади та транспортні засоби ВПП та наших партнерів були уражені понад 60 разів. Напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом", - підкреслили у пресслужбі.

Втім, заплановані для роздачі у листопаді продуктові набори вже відправили на склади партнерів ВПП ООН, отже видача допомоги мирним мешканцям відбуватиметься за планом.
Теми: , , , , ,
﻿
