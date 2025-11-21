За два місяці з Куп'янська Харківської області дітей евакуйовували тричі, а інформація про 14 дітей у Куп'янську, наведена поліцією, стосується загалом району.

Про це на брифінгу 21 листопада заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Укрінформ.

"Інформація з приводу 14 дітей, це стосувалося Куп'янського району (у громадах, де була оголошена і проведена примусова евакуація родин із дітьми, – ред.), а не по самому місту. Однак, як показали заходи евакуації, подекуди ми вивозимо і звідти. За два місяці там було три таких випадки", – розповів Синєгубов.

Також, за словами Синєгубова, ситуація у Куп'янську не змінилася: "просування ворога у самому місту Куп'янськ не зафіксовано наразі. Тобто, ситуація там більш-менш стабільна. Ніякого захоплення або оточення міста немає", – сказав Синєгубов.