На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку.

Примусова евакуація стосуватиметься родин із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської громад.

«Загалом маємо вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей», — повідомив Синєгубов.

Він закликав мешканців із неповнолітніми виїхати з небезпечних територій, аби зберегти життя дітей.

Для евакуації вже визначили маршрути та підготували місця тимчасового проживання. Евакуйовані родини отримають допомогу в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної підтримки.

«Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині», — додав очільник ОВА.