На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми

Із Куп’янського району мають вивезти понад 600 дітей через загострення ситуації.

На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми
начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку.

Примусова евакуація стосуватиметься родин із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської громад.

«Загалом маємо вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей», — повідомив Синєгубов.

Він закликав мешканців із неповнолітніми виїхати з небезпечних територій, аби зберегти життя дітей.

Для евакуації вже визначили маршрути та підготували місця тимчасового проживання. Евакуйовані родини отримають допомогу в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної підтримки.

«Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині», — додав очільник ОВА.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
